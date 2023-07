Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite au detectat ”destul de rapid” o accesare a conturilor guvernului federal si au reusit sa previna intruziuni ulterioare, a declarat consilierul pentru securitate nationala al Casei Albe, Jake Sullivan, intr-un interviu acordat programului ”Good Morning America” de la ABC. Departamentul…

- Compania a declarat ca va incepe sa ofere livrari de alimente comandate online in orasul sau de origine, Tallinn, mai tarziu in acest an, intr-o lansare initiala a robotilor Starship, care au aproximativ dimensiunea unei valize. ”Suntem concentrati pe furnizarea de solutii complete pentru a face transportul…

- Stellantis, al treilea cel mai mare producator de automobile din lume dupa venituri, va dezvalui in octombrie prima sa masina electrica la pret accesibil fabricata in Europa, transmite CNBC. Noul model Citroen e-C3 va avea o autonomie de 320 de kilometri si o capacitate de "incarcare rapida" de 57 de…

- Crestere record a productiei, anuntata de Toyota. Toyota Motor Corp a inregistrat un nivel record al productiei sale globale in anul fiscal ce s-a incheiat la 31 martie 2023. A depasit usor tinta sa de 9,1 milioane de vehicule, pe fondul atenuarii dificultatilor cu care s-au confruntat fabricile in…

- Masinile electrice ar urma sa reprezinte aproape o cincime din piata globala in 2023, conform raportului Agentiei Internationale a Energiei (IEA), dedicat vehiculelor electrice (EV), transmite Reuters, preluata de Agerpres. Vanzarile de vehicule electrice ar urma sa urce cu 35% anul acesta, ajungand…

- Coca-Cola a raportat luni un profit și venituri trimestriale care au depașit așteptarile analiștilor, alimentate de creșterile de preț și de cererea mai mare pentru bauturile sale. Acțiunile companiei au crescut cu mai puțin de 1% in tranzacțiile de dimineața, transmite CNBC. Iata ce a raportat Coca-Cola…

- Odata cu raportarea rezultatelor sub estimarile consensului, Netflix anunta extinderea planului de reprimare a partajarii parolelor in majoritatea tarilor in care activeaza si retragerea din afacerea cu DVD-uri prin posta, conform unui raport elaborat de Departamentul de Analiza al Tradeville. • Despre…

- Compania a anuntat saptamana aceasta, la Salonul auto de la Shanghai, ca investeste in jur de 1 miliard de euro (aproximativ 1,1 miliarde de dolari) intr-un centru de dezvoltare si de afaceri pentru masini electrice in Hefei, un oras de langa Shanghai care a devenit un hub auto, care sediul din China…