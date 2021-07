Stiri pe aceeasi tema

- Grupul american Nike Inc a raportat vanzari trimestriale record, depasind pragul de 12 miliarde de dolari pentru prima data in istoria sa de 50 de ani, datorita majorarii cererii in America de Nord, transmit Wall Street Journal si Reuters, arata Agerpres. Cel mai mare producator mondial de…

- ​Microsoft a depașit marți pragul de 2.000 de miliarde, record pentru capitalizarea sa de piața. Apple este singura companie tech care este mai valoroasa, la peste 2.200 miliarde dolari, în timp ce compania saudita Aramco a depașit acest prag pentru puțin timp în decembrie 2019, dar este…

- Laboratorul german BioNTech SE si-a imbunatatit estimarile privind vanzarile de vaccinuri Covid-19 pana la 12,4 miliarde de euro (15 miliarde de dolari) in acest an, conform noilor prognoze de vanzari publicate luni intr-un moment in care tarile isi majoreaza comenzile pentru accelerarea campaniei…

- Compania petroliera de stat saudita Aramco a inregistrat in profit net de 21,717 miliarde dolari (circa 18 miliarde euro) in primul trimestru din 2021, cu 30% mai mare comparativ cu cel din perioada similara a anului trecut, cand au inceput sa se faca simtite efectele pandemiei de Covid-19, relateaza…

- Astfel, potrivit noilor estimari, compania americana se asteapta acum la vanzari de 26 miliarde dolari de pe urma vaccinului in 2021, dupa ce anterior estima 15 miliarde dolari. Pentru a-si indeplini obiectivul, Pfizer va livra anul acesta 1,6 miliarde doze de vaccin, relateaza G4Media.ro .Costul si…

- Apple a inregistrat , in primul trimestru, rezultate financiare peste cele mai optimiste prognoze. Profitul companiei s-a dublat, iar cifra de afaceri a crescut cu 54%, in special datorita noilor telefoane iPhone 12. Au crescut puternic și vanzarile de iPad-uri și de Mac-uri, in condițiile in care multa…

- Vânzarile de smartphone-uri au crescut în lume cu 25%, pâna la aproape 350 de milioane de unitați, dar trebuie ținut cont ca se face comparația cu primele trei luni din 2020, când piața s-a prabușit din cauza pandemiei. O mare schimbare ține de faptul ca Huawei, care ani de zile…

- Facebook a anunțat joi rezultate extrem de bune pentru primele trei luni ale anului: afacerile au crescut cu 46%, iar profitul net, cu 94%, în timp ce numarul de angajați a depașit în premiera 60.000. Compania a anunțat ca 1,88 miliarde de useri intra zilnic pe rețeaua Facebook. Compania…