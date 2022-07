Vânzări telefoane second hand - cu Yzzy este convenabil! In zilele noastre este mai bine sa fim precauți cu tot ceea ce inseamna investiție financiara deoarece prețurile cresc intr-un ritm amețitor și nu ne mai permitem sa cumparam pentru uzul personal lucruri noi. In fond exista magazine de second-hand unde poți gasi lucruri de calitate la prețuri derizorii, și aici vorbim de produse de firma, cu eticheta pe ele de cele mai multe ori. De ce sa aruncam cu banii pe fereastra daca produsele second-hand ne stau la dispoziție? Cu puține retușuri acestea arata foarte bine. La fel ca hainele, mașinile sau aparatele electrocasnice, la… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

