- Sunt disponibile 80 de standuri pentru comercianții de marțișoare din Targu Jiu. Acestea au fost instalate deja in Piața Prefecturii din Targu Jiu. Comercianții pot depune cereri pentru concesionarea standurilor pana pe 28 februarie. Spațiile vor fi repartizate prin tragere la sorți și vor fi deschise…

- Daniel Burlan este tot director in Complexul Energetic Oltenia, dupa ce a ramas fara postul de președinte al Directoratului, in urma tragediei de la Cariera Jilț Sud, in care au murit trei persoane. Burlan a fost numit de catre Directoratul companiei energetice director al Direcției Ofertare-Vanzare.…

- 15 replici slabe ale cutremurelor din Gorj au avut loc sambata, cea mai insemnata avand magnitudinea de 3,6 pe scara Richter, conform informațiilor furnizate de Institutul Național pentru Fizica Pamantului. In total, de marți, cand a avut loc cutremurul de 5,7 pe scara Richter, in zona Targu Jiu, au…

- Percehziții la domiciliile a doi barbați cercetați pentru maltratarea in raionul Ungheni a unui martor in dosarul seriei de escrocherii privind presupusele vanzari de automobile din Europa, cu prejudicii de circa 2.000.000 de lei. Banuiții au fost reținuți.

- In ultimele 24 de ore, influența fronturilor atmosferice, variația maselor de aer, izolat precipitațiile slabe și vantul din sud-est indeosebi moderat au contribuit la dispersia poluanților din aer, anunța Agenția de Mediu.

- Dan Ursa e printre cei 12 Razboinici de la „Survivor Romania” 2023 . Inainte de plecarea in Republica Dominicana, el a dezvaluit de ce se teme, dar și care va fi cea mai grea provocare. Dan Ursa ocupa o funcție de conducere in vanzari, e director. La „Survivor Romania” 2023 Dan Ursa crede ca va avea…

- Tragedie pe o șosea din Gorj. O ambulanța a Serviciului Județean, care se afla in misiune, s-a izbit violent de o cisterna plina cu furaje. Asistenta echipajului se afla in stare grava. Pacientul care trebuia sa fie transportat la spital a murit. Accidentul rutier a avut loc in jurul orelor 11.30, la…

- Fostul senator si primar din Targu Jiu, Florin Carciumaru, a fost reținut, luni seara, de Parchetul de pe langa Tribunalul Gorj. Potrivit unor surse judiciare, acuzația este de marturie mincinoasa intr-un dosar care are legatura cu o fapta din 2013, respectiv spalarea Porții Sarutului cu jet de apa.…