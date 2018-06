Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Pavel Filip spune ca a fost un copil poznas si îsi aduce aminte cu drag de perioada copilariei. În cadrul emisiunii „Magazinul Copiiilor” de la postul de televiziune Moldova 1, șeful Guvernului a povestit o istorie hazlie din vremurile adolescentei. …

- Femeia avea doar 33 de ani, era mama a doua fetite de 11, respectiv 13 ani, si nu suferea de vreo boala cunoscuta familiei. Ea se angajase ca sofer de TIR la o firma din Ungaria, pentru a le asigura un trai bun fetitelor sale si familiei. ″Isi iubea foarte mult meseria. Trei ani si jumatate a lucrat…

- Fostul principe Nicolae recunoaste ca relatiile cu familia regala nu sunt bune, in continuare, el declarandu-le jurnalistilor, joi, cu ocazia unei vizite in judetul Arad de Ziua Regalitatii, ca incearca sa deschida comunicarea cu familia, dar ca nu a mai vorbit cu Majestatea Sa Margareta de la moartea…

- In urma cu cativa ani, tatal Deliei, si-a lasat familia si a decis sa fi mai aproape de Dumnezeu și s-a refugiat in Schitul de la Muntele Athos, in speranța ca o sa iși gaseasca liniștea și echilibrul sufletesc. De Paste, tatal artistei, Ion Matache, a revenit in Romania, in sanul familiei, determinat…

- Barbatul cu o avere estimata la 1,5 milioane de euro a lasat un testament in care se regasea faptul ca partenera sa de viața nu va primi nimic. Joan Thompson, in varsta de 79 de ani, a trait cu propietarul de terenuri Wynford Hodge timp de 42 de ani inainte ca acesta sa moara la varsta de 94 de ani,…

- Lucrurile incep sa se precipite la jumatatea lunii. Vointa iti va fi testata ! Cel mai bun lucru pe care il poti face este sa mergi o data cu schimbarea si sa o accepti, avand incredere ca vei ajunge acolo unde trebuie sa ajungi. Finalul lunii aduce o usurare si relaxare necesara si binemeritata,…

- Starea de sanatate a lui Michael Schumacher continua sa fie critica. O echipa de jurnaliști a publicației ”Las 2 Orillas” a facut dezvaluit informații infioratoare despre cum arata in prezent fostul pilot de Formula 1. In varsta de 49 de ani, acesta are o greutate de doar 45 de kilograme,…