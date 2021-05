Stiri pe aceeasi tema

- Vanessa Amal Youness a fost condamnata vineri de Tribunalul Bucuresti la trei ani inchisoare cu executare pentru trafic de influenta, intr-un dosar in care este acuzata ca a primit 1 milion de euro de la un om de afaceri pentru a interveni la un demnitar al statului roman in legatura cu atribuirea licentelor…

- Liviu Dragnea ramane in inchisoare. Instanța a respins contestația formulata de Liviu Dragnea ca nefondata. Propunerea sau cererea de liberare condiționata va putea fi reinnoita dupa data de 27 august. Tribunalul a judecat o contestație la hotararea Judecatoriei Sectorului 5, care a respins, la finalul…

- Tribunalul Bucuresti a amanat miercuri, pentru 26 mai, dezbaterea cererii in care Liviu Dragnea solicita sa fie eliberat din Penitenciarul Rahova, unde a executat doi ani inchisoare din pedeapsa de trei ani si jumatate primita in 2019 in dosarul angajarilor fictive de la DGASPC Teleorman. Avocata fostului…

- Elena Udrea, fost consilier prezidential, sef al Cancelariei Prezidentiale, deputat, ministru al turismului si fost ministru al dezvoltarii regionale si turismului, a declarat azi, 12 aprilie 2021, la Curtea de Apel Bucuresti, ca este o tinta. "DNA este in continuare un instrument politic. De ce nu…

- Procuratura pentru Combaterea Criminalitatii Organizate si Cauze Speciale (PCCOCS) a trimis spre examinare in judecata dosarul de invinuire a fostului deputat roman Cristian Rizea, care a primit cetatenia Republicii Moldova prin procedura de recunoastere a cetateniei, in anul 2017.

- Omul de afaceri Nelu Iordache a fost condamnat, joi, de Tribunalul Bucuresti, la 12 ani si 6 luni de inchisoare pentru evaziune fiscala si delapidare, intr-un dosar in care este acuzat de DNA ca a inregistrat in contabilitatea unei firme (fosta companie de transport aerian Blue Air) achizitii fictive…

- Elena Udrea a fost condamnata azi la 8 ani de inchisoare de Curtea de Apel București in dosarul finanțarii campaniei electorale din 2009, potrivit sentinței citite de instanța. Udrea a fost gasita vinovata de șapte fapte. Și Ioana Basescu, fiica fostului președinte Traian Basescu, a fost condamnata…