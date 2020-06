Stiri pe aceeasi tema

- Ziarul Unirea Medicii se așteapta la un al doilea val de infectați cu coronavirus, dupa relaxarea restricțiilor: „Este o bomba cu efect intarziat” Medicii se așteapta chiar saptamana viitoare la un al doilea val de infectați cu coronavirus, dupa relaxarea restricțiilor. Asta pentru ca, mulți oameni…

- Medicii se asteapta chiar saptamana viitoare la un al doilea val de infectati cu coronavirus, dupa relaxarea restrictiilor. Asta pentru ca, multi oameni nu au inteles ca trebuie respectate in continuare masurile prin care sa ne pazim de transmiterea virusului.Medicul Virgil Musta, seful sectiei de Boli…

- Medicul Virgil Musta, de la Spitalul de Boli Infectioase ”Victor Babes” din Timisoara, cel care a reusit sa vindece peste 400 de pacienti infectati cu coronavirus, a tras un semnal de alarma: se așteapta la un al doilea val de infectați cu coronavirus, dupa relaxarea restricțiilor.Vezi și: OFICIAL…

- Medicii se așteapta chiar saptamana viitoare la un al doilea val de infectați cu coronavirus, dupa relaxarea restricțiilor. Asta pentru ca, mulți oameni nu au inteles ca trebuie respectate in continuare masurile prin care sa ne pazim de transmiterea virusului.

- Co-președintele Platformei Social Liberale (PSL), Ilan Laufer, a transmis un mesaj din SUA tuturor celor care sunt in sarbatoare și le transmite un mesaj de imbarbatare: „Nu este sfarșitul. Nu este nici macar inceputul sfarșitului. Dar este, poate, sfarșitul inceputului.” Imi doresc ca aceste…

- Selena Gomez a dezvaluit ca sufera de o boala psihica, intr-o discuție cu Miley Cyrus, pe Instagram, scrie CNN. Cantareața de 27 de ani a fost internata intr-o clinica de psihiatrie acum doi ani, insa la vremea respectiva parea ca e doar urmarea unei caderi nervoase.“Am fost, recent, la unul dintre…

- Guvernele din Asia pregatesc masuri in vederea unui nou val de cazuri de coronavirus, in contextul refugierii din calea exploziei epidemiei de COVID-19 in Europa, America de Nord si Orientul Mijlociu, consemneaza Reuters. In timp ce lumea se mobilizeaza impotriva coronavirusului, in China…

- Liderul Partidului Miscarea Populara Antimafie, Sergiu Mocanu, a criticat initiativa lui Igor Dodon privind contractarea unui imprumut din Federatia Rusa, in suma de 500 milioane de dolari, destinat reabilitarii drumurilor din Republica Moldova.