- Un barbat a fost prins de politisti in judetul Ilfov in timp de conducea o autoutilitara care transporta sute de mii de tigarete de contrabanda aduse din Suceava, zona puternic afectata de pandemia cu coronavirus, soferul reusind sa traverseze tara de la nord la sud, dupa ce a scris in declaratia pe…

- O arma letala lunga si peste 160 de cartuse au fost confiscate de politisti din locuintele a doi bihoreni, in urma unor perchezitii domiciliare, cei doi fiind banuiti de nerespectarea regimului armelor si munitiilor si contrabanda calificata, a informat luni, intr-un comunicat Inspectoratul de Politie…

- 11 persoane trimise in judecata de procurorii Parchetului de pe langa Judecatoria Constanta, sub aspectul savarsirii infractiunii de colectarea, detinerea, producerea, transportul, preluarea, depozitarea, predarea, desfacerea si vanzarea bunurilor sau a marfurilor care trebuie plasate sub un regim vamal…

- Polițiștii de frontiera din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontiera Sighetu Marmației au descoperit și confiscat peste 6.000 pachete cu țigari de proveniența ucraineana, cantitate pe care un cetațean roman intenționa sa o transporte și ulterior sa o comercializeze pe piața neagra…

- La data de 12.03.2020, Tribunalul Maramures a admis propunerea Parchetului de pe langa Tribunalul Maramures de arestare preventiva pentru o perioada de 30 de zile, incepand cu 12 martie 2020, pana la 10 aprilie 2020 inclusiv, a inculpatului X, in varsta de 21 de ani, fara antecedente penale, cercetat…