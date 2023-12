Stiri pe aceeasi tema

- Mai mulți turiști romani care și-au petrecut concediile in Delta Dunarii, in apropiere de granița cu Ucraina, au ramas fara barci dupa ce au ajuns pe partea ucraineana a brațului Chilia.

- Timpul de așteptare pentru automarfare in Punctul de trecere a frontierei de la Halmeu, la granița cu Ucraina, este, joi dupa-amiaza, de 720 de minute pentru automarfare.Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontiera Sighetu Marmației anunța ca, ținand cont de timpii crescuti de asteptare la automarfare…

- Zelenski, anunț apocaliptic pentru ucraineni: liderul de la Kiev se indoiește ca țara sa va intra vreodata in NATO!Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, și-a exprimat indoiala ca Ucraina va deveni vreodata membra a Alianței Nord-Atlantice, informeaza agenția Rador Radio Romania.In timpul unei…

- Bunuri susceptibile a fi contrafacute, in valoare de aproximativ doua milioane lei, au fost descoperite in Portul Constanta. Politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta au descoperit in Portul Constanta, in patru containere, bunuri susceptibile a fi contrafacute, inscriptionate cu numele unor…

- Transportatorii rutieri polonezi, care blocheaza de mai mult de o saptamana principalele trei puncte de frontiera intre Polonia si Ucraina, au anuntat joi ca isi extind miscarea de protest prin blocarea a inca unui punct de trecere a frontierei, in urma esecului negocierilor

- Diana Șoșoaca ii trimite o scrisoare publica președintelui ucrainean Volodimir Zelenski dupa ce s-a aflat ca acesta nu va mai vorbi in fața Parlamentului. „Domnule presedinte Volodimir Zelenski, Inainte de a veni in Romania sa cereti alte favoruri, și mai multi bani, si mai multa sustinere, ar fi trebuit…

- Rusia bruiaza in mod „activ și constant” comunicațiile GPS ale navelor din apele teritoriale romane, ceea ce provoaca riscul producerii unor coliziuni, a declarat miercuri șeful Statului Major al armatei romane, generalul Daniel Petrescu, la un forum, citat de Digi 24. Potrivit acestuia, „Marea Neagra…

