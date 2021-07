Valul de căldură care a făcut ravagii în Europa va lovi România, urmează 5 zile de foc Informare meteorologica intra in vigoare miercuri și este valabila pana duminica. Valul de caldura se va intensifica, de la o zi la alta, in special zona de vest și sud-vest a țarii, unde vor fi simție mai acut temperaturile caniculare și disconfortul termic accentuat.Temperaturile se vor situa, miercuri, in general, intre 35-36, posibil 37 de grade Celsius in partea de sud-vest a țarii, iar joi vor fi mai mari.Potrivit meteorologilor, saptamana viitoare va fi și mai calduroasa, astfel ca marți și miercuri s-ar putea ajunge la temperaturi meteologice de 38 de grade Celsius, dar care in mod real… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

- Urmeaza o saptamana de foc pentru anumite regiuni din Europa, iar recordul de temperatura ar putea fi doborat in weekend-ul ce vine, in Spania. Exista o masa de aer cald care circula deasupra estului Europei, ceea ce face ca temperaturile sa ramana la valori care depașesc 30 de grade in zilele urmatoare.…

- Cum va fi vremea in perioada 5-8 iulie 2021. Valul de CANICULA se apropie de Romania, temperaturile vor urca pana la 38 de grade Cum va fi vremea in perioada 5-8 iulie 2021. Prognoza METEO: Valul de CANICULA se apropie de Romania, temperaturile vor urca pana la 38 de grade Vreme din ce in ce mai calda…

- Potrivit specialiștilor de la ANM, vremea va continua sa se incalzeasca in acest inceput de saptamana și va fi chiar calduroasa in regiunile vestice și sudice ale țarii. Temperaturile maxime vor fi de 24 de grade Celsius in depresiunile din estul Transilvaniei și 34 de grade Celsius in sudul Olteniei.…

- Orașul canadian care doborat recordul de temperatura din aceasta țara, de 49,5 grade Celsius, este inconjurat de trei incendii masive de vegetație, care inghit totul in cale. Climatologul Roxana Bojariu spune ca este vorba despre un val de caldura fara precedent, care era așteptat de specialiști abia…

- Valul de caldura va persista, iar disconfortul termic va fi deosebit de accentuat (ITU peste 80 de unitati) si va fi canicula in cea mai mare parte a tarii. Temperaturile maxime vor fi cuprinse intre 32 si 40 de grade, cu valori usor mai scazute pe litoral. Cerul va fi variabil spre mai mult senin in…

- Zilele urmatoare vor aduce canicula in Romania, spun meteorologii. In jumatatea vestica, temperaturile vor ajunge la 40 de grade Celsius. Temperaturile vor fi in creștere treptat și vor ajunge la pragul caniculei. Chiar il vor depași. Vor fi maxime de 35 de grade și, uneori, chiar mai mult, la inceput…

- Vremea se schimba radical, iar zilele urmatoare vor aduce canicula in Romania. In jumatatea vestica, temperaturile vor ajunge la 40 de grade Celsius. Disconfortul termic se va accentua in cea mai mare parte a țarii. Luni, in sud și est va continua sa ploua torențial, vor fi descarcari electrice, grindina…

- Daca azi am asistat la ninsori in anumite regiuni ale țarii precum județele Harghita și Covasna, iata ca meteorologii anunța o incalzire brusca a vremii, cu valori termice care vor atinge chiar și 30 de grade in sudul țarii. Meteo 30 aprilie – 2 mai. Temperaturile ‘sar in aer’ Meteorologii anunța ca…