Valeriu Gheorghiță: Angajații din învățământ au prioritate la vaccinarea anti-coronavirus Președintele Comitetului Național de Coordonare a Activitaților privind Vaccinarea, medicul Valeriu Gheorghița, spune ca incepand de miercuri angajații din invațamant vor avea prioritate la vaccinul anti-Covid-19. Din 24 februarie pana in data de 10 martie cadrele didactice ar urma sa fie vaccinate cu prioritate. Programarea acestor angajați se va face dupa o alta modalitate, nu in platforma informatica. Fiecare unitate de invațamant urmeaza sa intocmeasca liste cu personalul care dorește sa se vaccineze. Aceste liste vor fi transmise catre inspectorate, iar de acolo catre DSP-uri. Autoritațile… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

