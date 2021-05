Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Educației a anunțat marți, in cadrul unei emisiuni live, cateva cifre de actualitate legate de condițiile in care reincepe școala. Principalul aspect, ar fi acela ca…, in acest moment, jumatate din personalul didactic este vaccinat.

- STIRIPESURSE.RO relata zilele trecute ca personalul din centrele de vaccinare NU a fost platit din cauza razboiului dus de ministrul Vlad Voiculescu și oamenii sai cu cei implicați in campania naționala de vaccinare anti-Covid-19 conduși de colonelul dr. Valeriu Gheorghița. Astazi avem și dovada…

- Mai mult, coordonatorii mai multor centre anti-COVID se plang ca personalul medical nu a fost platit și ca oamenii ar putea sa renunțe sa mai ia parte la campania naționala de vaccinare, conform sursei citate.Valeriu Gheorghița: "Sunt semnale pe care și eu le-am primit și le primesc in ședințele cu…

- Cadrele didactice vor ramane ‘eligibile’ pentru imunizare pe toata durata desfasurarii campaniei de vaccinare anti-COVID, a declarat, miercuri, presedintele Comitetului national de coordonare a activitatilor privind vaccinarea impotriva SARS-CoV-2, Valeriu Gheorghita. El a facut o vizita la Centrul…

- Direcția de Sanatate Publica (DSP) Brașov a publicat protocolul de testare rapida antigen COVID-19, in unitațile de invațamant. Potrivit protocolului elaborate de Ministerul Sanatații, utilizarea testelor rapide antigenice in unitațile de invațamant pentru: elevii simptomatici a caror simptomatologie…

- Vor fi distribuite cu prioritate vaccinuri in zonele din țara cu multe cazuri de Covid, iar pragul de incidența urmeaza sa fie definit. Numarul cazurilor noi de COVD-19 in centrele medico-sociale a scazut cu 65%, dupa vaccinare, a anunțat, marți, coordonatorul campaniei de vaccinare impotriva COVID-19,…

- “Nu se modifica strategia. Daca se modifica ceva, anunțam acest lucru. Nu vor fi cabinete de vaccinare special destinate pentru personalul din invațamant și nici locuri rezervate in platforma. Am transmis ca, in aceasta etapa, din 15 februarie, personalul din invațamant se poate programa pe locurile…

- Peste 110.000 de angajati din sistemul de invatamant sunt programati pentru vaccinare anti-COVID in perioada urmatoare. Anuntul a fost facut de Valeriu Gheorghita, presedintele Comitetului National de Coordonare a activitatilor privind vaccinarea impotriva SARS-CoV-2. „Personalul din invatamant, va…