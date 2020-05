Stiri pe aceeasi tema

- Universitatea Craiova l-a anunțat in mod oficial pe Cristiano Bergodi (55 de ani) ca inlocuitor pentru Corneliu Papura. Italianul a semnat contractul, valabil pana in vara lui 2021, iar conducerea clubului oltean i-a urat bun venit pe site-ul sau. Unul dintre oamenii care au lucrat cu Bergodi in Romania…

- Oficialii Universitații Craiova au surprins suporterii in aceasta dimineața printr-un comunicat pe Facekook. Aceștia au anunțat ca s-au desparțit, pe cale amiabila, de Corneliu Papura și ca se cauta antrenor. „In urma cu aproape o saptamana, clubul Universitatea Craiova a incheiat in mod amiabil relațiile…

- Presedintele clubului Universitata Craiova, Marcel Popescu, a declarat, pentru MEDIAFAX, ca decizia antrenorului Corneliu Papura de a pleca de la echipa l-a surprins. „In momentul de fața nu știm cine va fi antrenor”, a spus oficialul.Corneliu Papura a ales sa plece de la Universitatea Craiova,…

- Desparțirea dintre fundașul Ivan Martic și Universitatea Craiova era inevitabila, in condițiile in care fotbalistul elvețian nu-și dorea prelungirea contractului, scadent pe 30.06.2020. „Divorțul“ s-a petrecut ceva mai devreme, astazi mai exact, cele doua parți ajungand la un numitor comun. „Clubul Universitatea…

- CS Universitatea Craiova. Atacantul bosniac Elvir Koljic a evoluat modest de cand a revenit, pe 31 ianuarie, și risca sa intre in galeria jucatorilor de top care n-au mai fost aceiași dupa accidentari grave. Nu cu mult timp in urma, Gica Craioveanu caracteriza jocul Craiovei astfel: „Noi suntem precum…

- Antrenorul formației Universitatea Craiova , Corneliu Papura, s-a aratat dezamagit de rezultatul inregistrat in derbiul cu FCSB. Tehnicianul gruparii din Banie și-a criticat defensiva. „Au fost greșeli copilarești, de genul celor de la juniori. Nu poți sa faci asemenea greșeli la nivelul asta și sa…

- CS Universitatea Craiova are șansa s-o egaleze pe CFR Cluj in clasament inainte de startul play-off-ului, iar fanii alb-albaștrilor s-au ridicat la inalțimea ocaziei. Peste 30.000 de fani s-au strans pe stadionul „Ion Oblemenco” pentru a incuraja echipa lui Corneliu Papura in meciul contra campioanei…

- Universitatea Craiova intalneste astazi, de la ora 20.00, pe stadionul „Ion Oblemenco“, pe CFR Cluj, in etapa 26, ultima din campionatul regular al Ligii 1 . Este un meci de o importanta colosala, cu conotatii in clasament inaintea unui play-off ce se anunta extrem de disputat, dar mai ales din punct…