- Valentino Rossi, legenda italiana a MotoGP, clasa-regina a motociclismului viteza, va pilota în 2021 pentru echipa Yamaha-SRT, prelungindu-si cu înca un an prestigioasa sa cariera în care a cucerit sapte titluri de campion mondial, scrie AFP.Rossi, în vârsta de 41 de…

- Spaniolul Maverick Vinales (Yamaha) a câstigat, duminica, GP-ul din Emilia Romagna, primul sau succes din acest sezon de MotoGP.Vinales este al saselea pilot care triumfa în acest sezon, dupa Fabio Quartararo (doua etape), Brad Binder, Andrea Dovizioso, Miguel Oliveira si Franco Morbidelli.În…

- ​Pilotul italian Valentino Rossi, în vârsta de 41 de ani, de sapte ori campion mondial la clasa MotoGP, a mentionat joi ca va concura ''99%'' anul viitor pentru echipa Yamaha-Petronas, desi înca nu a semnat contractul, transmite AFP, preluata de Agerpres.Întrebat…

- ​Pilotul sud-african Brad Binder a adus fabricantului KTM prima victorie la clasa MotoGP din cadrul Campionatului mondial de motociclism viteza, dupa ce a câstigat duminica cu autoritate Marele Premiu al Cehiei de pe circuitul de la Brno, noteaza EFE.Binder a devenit primul sud-african care…

- Pilotul italian Valentino Rossi, care are în palmares noua titluri de campion mondial la motociclism viteza, a dat asigurari ca sezonul de MotoGP care debuteaza duminica la Jerez (Spania) nu va fi si ultimul din cariera sa, afirmând ca în proportie de 99 la suta va fi pe circuit si…

