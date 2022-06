Stiri pe aceeasi tema

- Celebrul actor roman Valentin Uritescu a murit, vineri seara, la varsta de 81 de ani. Potrivit Antena 3 , actorul suferea de o boala grava și se afla internat intr-un centru specializat unde urma tratament. Actorul suferea de Sindrom Extrapiramidal, asemanator cu boala Parkinson, iar in ultima perioada…

- Actorul s-a stins din viata, aseara, la varsta de 81 de ani, dupa o lunga suferinta. Se afla internat intr-un centru specializat unde primea ajutor pentru boala cumplita de care suferea si care, in urma cu cativa ani, l-a fortat sa se retraga din activitate. Potrivit unor informatii, actorul Valentin…

- Valentin Uritescu a murit la varsta de 81 de ani dupa o lunga lupta cu o boala degenerativa, au informat Antena 3 și news.ro. La inceputul lunii mai, actorul, retras in ultimii ani din cauza problemelor de sanatate, a fost internat in spital dupa ce i s-a facut rau.In urma cu un an, soția sa, Valeria,…

- Polițiștii și procurorii DIICOT au facut joi 27 de percheziții domiciliare si 10 in penitenciare in dosare care vizeaza introducerea in inchisori a substanțelor susceptibile de a avea efecte psihoactive si a drogurilor de mare risc. Potrivit DIICOT, au fost facute 27 percheziții domiciliare in judetele…

- Ieri, procurorii din cadrul Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism– Serviciul Teritorial Bacau și Biroul Teritorial Giurgiu impreuna cu ofițerii de poliție judiciara din cadrul Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Bacau și Serviciului de Combatere…

- Actorul Valentin Uritescu, in vasrta de 80 de ani, are de multa vreme probleme de sanatate.Valentin Uritescu (n. 4 iunie 1941, Vinerea, Alba, Romania) este actor de televiziune, film și teatru.In decursul carierei sale artistice a lucrat ca angajat la patru teatre:1963-1968 la Teatrul "M. Filotti" din…

- Un adolescent din Piatra Neamț a fost lovit de un autoturism, in timp ce traversa strada regulamentar, pe trecerea de pietoni. Tanarul a ajuns de urgența la spital, dupa ce șoferul care l-a lovit nu a pus frana deloc. Cel care l-a dus la spital a fost șoferul vinovat Momentul in care adolescentul a…

- Polițiștii din cadrul Secției Regionale de Poliție Transporturi Cluj-Napoca – Biroul Județean de Poliție Transporturi Cluj au reținut pe 17 martie, pentru 24 de ore, un tanar, de 19 ani, din municipiul Braila, cercetat pentru infracțiunile de amenințare și portul sau folosirea fara drept de obiecte…