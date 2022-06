Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski i-a cerut omolooagei sale din Republica Moldova, Maia Sandu, un raspuns coordonat la „amenintarile comune” din partea Rusiei, in cadrul intrevederii celor doi sefi de stat, luni, la Kiev.

- Andrew Robertson, fundaș al echipei Liverpool și capitan al nationalei Scotiei, si-a indemnat coechipierii sa lase sentimentele deoparte in meciul de baraj cu Ucraina, de saptamana viitoare, pentru a-si indeplini visul de a juca la Cupa Mondiala, informeaza AFP.

- Razboiul izbucnit in Ucraina la finalul lunii februarie a influențat rezultatele financiare ale marilor companii de pe Bursa de Valori București in primul trimestru (T1) din 2022. ”Mamuții” din energia romaneasca au ieșit cel mai bine in poza de la...

- O femeie din Ucraina a devenit prima persoana din tara ei care a ajuns pe varful Muntelui Everest, intr-o expeditie care a avut ca obiectiv sa arate ''invincibilitatea spiritului ucrainean'', a spus ea, potrivit dpa.

- Forțele ruse raman fara arme de precizie destul de repede și ar putea fi „zdrobite” de Ucraina, a spus secretarul britanic al Apararii, Ben Wallace intr-un discurs susținut la Muzeul Național al Armatei din Londra.

- Furtuna de ieri a provocat daune importante la izolația termica a mansardelor unor blocuri de locuințe de pe Aleea Savinești. "Lucrarile au fost finanțate din fondurile alocate pentru termoizolații din cadrul Programului Operațional Regional in anul 2016. Execuția lucrarilor de izolare efectuate nu…

- Artiști din Italia și Ucraina vor interpreta impreuna melodia „Imagine” a lui John Lennon inainte de startul partidei dintre Juventus și Inter Milano din Serie A. Este un mesaj de pace transmis cu ocazia Derby D'Italia, informeaza football-italia.net.