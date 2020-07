Stiri pe aceeasi tema

- Sute de persoane asteptau, duminica, sa intre in Romania prin Punctul de Trecere a Frontierei (PTF) Nadlac I, care poate fi tranzitat dupa o asteptare de opt ore, din cauza aglomeratiei, in pofida faptului ca autoritatile au redeschis, sambata seara, si PTF Nadlac II. Autoritatile de frontiera precizeaza…

- Comisarul european pentru transporturi, Adina Valean, a declarat vineri, in cadrul unui dialog online cu cetatenii, ca se doreste pastrarea 'culoarelor verzi' cu scopul de a mentine circulatia marfurilor pe tot teritoriul UE, iar in prezent se lucreaza la 'culoarele verzi plus', in conditiile in…

- Executivul comunitar va continua investitiile in infrastructura de cale ferata "peste tot in Uniunea Europeana", pentru ca transportul feroviar este cel mai sustenabil, a declarat, vineri, comisarul european pentru transporturi, Adina Valean, intr-un dialog online cu cetatenii, potrivit Agerpres.…

- „Intentia noastra este sa le pastram (culoarele verzi, n.r.) pentru viitorul previzibil pentru ca, si in aceste recomandari pe care le vom face pentru reluarea transportului de pasageri, noi trebuie sa avem mare grija si sa nu incurcam culoarele transportului de marfa, pentru ca acesta este sangele…

- Distantarea sociala si separarea fluxurilor de pasageri a celor care vin si a celor care pleaca in perspectiva reluarii calatoriilor cu avionul vor fi stabilite prin protocoale foarte clare, anunța comisarul european pentru Transporturi. De asemenea, posibilitatea introducerii unor certificate de sanatate…

- La Bruxelles se fac deja planuri despre cum va arata un drum cu mașina, cu avionul sau cu trenul. Multe dileme sunt lamurite de comisarul roman, cea mai in masura persoana sa raspunda la intrebari delicate referitoare la transportul in viitorul apropiat. Adina Valean a vorbit la Digi 24 despre faptul…