Consiliul Judetean Valcea va propune un nou proiect de hotarare pentru repartizarea catre primarii a sumei de 27,3 milioane lei, dupa ce Prefectura Valcea a castigat definitiv in instanta anularea hotararii adoptate de for in luna februarie, a anuntat luni presedintele CJ Valcea, Constantin Radulescu.



Curtea de Apel Pitesti a respins luni, ca nefondat, recursul depus de CJ Valcea fata de decizia Tribunalului Valcea care a admis cererea prefectului Tiberiu Costea de anulare a Hotararii Consiliului Judetean Valcea nr. 46 din 18.02.2020, privind repartizarea pe unitati administrativ-teritoriale…