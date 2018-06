Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat in varsta de 57 de ani, a carui disparitie fusese anuntata de familie, a fost gasit inecat, sambata, intr-un parau din localitatea valceana Jiblea Veche. Potrivit reprezentantilor...

- Un barbat de 57 de ani, din localitatea Jiblea Veche, județul Valcea, care a fost luat aseara de viitura, a fost gasit decedat in aceasta dimineata, transmit reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgența(ISU) Valcea. De asemenea, in urma precipitațiilor abundente din ...

- Un barbat de 78 de ani din localitatea Obirsia Closani, judetul Mehedinti, a murit, miercuri seara, iar o femeie este ranita, dupa ce au fost loviti de fulger. Din cauza furtunii, un copac s-a pabusit pe DN 6, transmite News.ro . Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie al judetului Mehedinti,…

- Sfarsit tragic pentru un barbat in varsta de 48 de ani, din judetul Suceava. Omul s-a inecat dupa ce a incercat sa sara un parau dar a fost prins de curenti. Mai multi localnici care erau cu el au incercat sa-i sara in ajutor, insa in zadar. La fata locului au ajuns mai multe ambulante. […] The post…

- Cadavrul unui barbat a fost gasit intr-un iaz de langa satul Liteni, din comuna Moara. Descoperirea a fost facuta miercuri seara, inainte de ora 18.00, cand un trecator prin zona iazului l-a vazut pe barbat plutind pe apa și a dat alarma. El a declarat la fața locului: "Mergeam incolo și l-am ...

- Pompierii si politistii cauta, luni, un barbat de 43 de ani, care este posibil sa se fi inecat in raul Olt, in apropierea localitatii Carta, dupa ce localnicii au gasit, pe mal, haine si o bicicleta, despre care se presupune ca apartin celui disparut, potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta…

- Un teribil accident rutier a avut loc astazi in judetul Valcea. O masina in care se aflau un barbat, o femeie si fetita lor de 13 ani a plonjat in raul Olt. Un sofer care a observat accidentul a sarit imediat in apa si a reusit sa a salveze pe fetita de 13 ani. Din pacate, cele doua persoane o femeie…

- Un copil in varsta de sase ani din orasul Rasnov a fost gasit decedat, in cursul noptii de luni spre marti, in albia raului Ghimbasel, la o distanta de 300 de metri de domiciliu, a informat purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean IPJ Brasov, Gabriela Dinu citat de Agerpres.ro. Potrivit…