- Guvernul Romaniei, la inițiativa Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, a adoptat joi, 26 martie 2020, Ordonanța de Urgența a Guvernului privind modalitatea de emitere și prelungirea valabilitații voucherelor de vacanța, in contextul...

