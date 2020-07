Val de infectari cu COVID-19 in Craiova. Cazurile de infectare cu noul coronavirus iau amploare in randul cadrelor medicale din Craiova. La ultimele testari, 19 angajați de la Spitalul de Boli Infecțioase „Victor Babeș“ și șapte de la Spitalul Județean de Urgența au fost depistați cu COVID-19. Noul coronavirus a dat iama in randul cadrelor medicale din Craiova. Tot mai mulți angajați ai spitalelor din Banie sunt confirmați pozitivi cu COVID-19, in urma testelor efectuate permanent in unitațile medicale. Dupa ultimele testari, alți 19 angajați ai Spitalului de Boli Infecțioase „Victor Babeș“ au…