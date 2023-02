Val de FRIG în toată țara până în 10 februarie. Anunțul meteorologilor Meteorologii au anuntat duminica un val de frig in toata tara pana in 10 februarie. De asemenea, aproape jumatate de tara se afla pana luni seara sub cod galben de vant si viscol. Conform meteorologilor, in intervalul 5 – 10 februarie, vremea va fi rece in toate regiunile, cu temperaturi maxime preponderent negative. ”Va fi ger noaptea si dimineata in regiunile intracarpatice, dar pe arii mai restranse si in restul teritoriului. Temperaturile minime vor fi cuprinse in marea lor majoritate intre -14 si -4 grade, izolat mai scazute pana spre -20…-18 grade. Vantul va avea intensificari in Moldova,… Citeste articolul mai departe pe dej24.ro…

