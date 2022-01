Stiri pe aceeasi tema

- Departamentul din Miami, Florida, al Serviciului National de Meteorologie (NWS) din Statele Unite a avertizat duminica publicul ca iguane imobilizate ar putea sa cada din copaci din cauza temperaturilor neobisnuit de scazute care afecteaza intreaga regiune, informeaza Reuters luni. ''Iguanele au sange…

- „Iguanele au sange rece. Ele se misca mai incet sau devin imobile cand temperatura scade la 4-9 grade Celsius. Pot sa cada din copaci, dar nu sunt moarte”, a anuntat serviciul pe Twitter.Temperaturile din sudul Floridei au atins o minima de -3,9 grade Celsius duminica dimineata, potrivit NWS, iar temperaturile…

