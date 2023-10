Stiri pe aceeasi tema

- Farul Constanta a invins-o pe Sepsi OSK Sfantu Gheorghe cu scorul de 2-1 (1-1), sambata seara, pe teren propriu, intr-un meci din etapa a 11-a a Superligii de fotbal.Campioana si-a luat revansa in fata echipei covasnene pentru infrangerea din Supercupa.Farul a deschis scorul rapid, prin capitanul Ionut…

- S a stabilit, in sfarsit, unde se va juca meciul Dinamo Farul Constanta, din etapa a zecea a Superligii 2023 2024.Confruntarea va fi gazduita de stadionul "Arcul de Triumfldquo; din Bucuresti, vineri, 22 septembrie, de la ora 21.00.Vino alaturi de baietii nostri in deplasarea de la Bucuresti , este…

- Gica Hagi a precizat in nenumarate randuri ca are nevoie de investitori serioși pentru a construi la Farul Constanța o echipa de cupe europene, iar in cele din urma tehnicianul constanțenilor a primit o veste buna.

- Fostul atacant al echipei naționale, Florin Raducioiu (53 de ani), s-a aratat total surprins de infrangerea pe care campioana Farul Constanța a suferit-o, duminica seara, impotriva lui FCU Craiova, scor 0-4, in runda cu numarul 8 din Superliga. „Marinarii” au 4 infrangeri in cele 7 meciuri pe care…

- Sheriff Tiraspol a pierdut in Superliga moldoveneasca de fotbal dupa o pauza de 10 luni. Campioana in exercițiu a cedat pe terenul echipei Milsami Orhei, scor 0-2. Igor Lambarschi a marcat primul gol in minutul 36. Artiom Puntus a dublat avantajul gazdelor in prelungirile meciului. Dupa patru etape…

- Echipa CFR Cluj a invins luni seara, in deplasare, scor 4-3, formatia Universitatea Cluj, in ultimul meci al etapei a sasea din Superliga. U Cluj a condus cu 2-0.Universitatea Cluj a avut o prima repriza excelenta, in timp ce echipa lui Andrea Mandorlini s-a bazat, in primul rand, pe portarul Razvan…

- Fostul mare internațional roman Marcel Raducanu, jucator al Stelei intre 1972 și 1981, este și el de parere ca FCSB trebuie sa fie lasata sa joace in Ghencea: „Daca platesc, de ce sa nu joace? Sufera suporterii, sufera fotbalul. Lasa-i, dom'le, sa joace, ce atata scandal și orgolii?!” Aflat in țara…

- Farul Constanta, campioana Romaniei, a sustinut astazi, 30 iulie 2023, meciul din etapa a treia a Superligii, editia 2023 2024, intalnind pe teren propriu Politehnica Iasi, echipa nou promovata si aflata pe ultimul loc in clasament inaintea confruntarii de la Ovidiu, fara niciun punct dupa doua etape.De…