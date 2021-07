Stiri pe aceeasi tema

- ”Datele actuale obtinute dupa opt luni de monitorizari realizate pana acum arata ca vaccinul monodoza anti-COVID-19 Johnson & Johnson genereaza o puternica reactie a anticorpilor neutralizanti, care nu se diminueaza in timp; dimpotriva, am observat o imbunatatire de-a lungul timpului”, a declarat Mathai…

- Reprezentantii grupului farmaceutic american Johnson & Johnson au anuntat joi seara ca vaccinul lor impotriva COVID administrat intr-o singura doza, Janssen, a dat rezultate promitatoare impotriva variantei Delta si a altor tulpini ale noului coronavirus si asigura o protectie de lunga durata impotriva…

- Precizarile vin in contextul in care unii oficiali locali americani și Organizația Mondiala a Sanatații au recomandat purtarea in continuare a maștilor de protecție, chiar și de persoanele vaccinate complet, ca masura de precauție in fața variantei Delta a SARS-CoV-2.Walensky și alți experți susțin…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii a cerut persoanelor complet vaccinate sa poarte in continuare masti, sa pastreze distantarea sociala si alte masuri de siguranta anti- Covid-19, deoarece varianta Delta, extrem de contagioasa, se raspandeste rapid pe tot globul, noteaza CNBC. „Oamenii nu se pot simti…

- Noile cazuri de COVID-19 cresc exponential in Marea Britanie din cauza infectarilor in randul tinerilor care inca nu s-au vaccinat, potrivit unei analize publicate joi de Imperial College London, consemneaza agentia EFE. Cercetarea, solicitata de guvernul de la Londra, arata ca infectarile…

- India a inceput luni distributia unui nou medicament pentru tratarea simptomelor COVID-19, care se pare ca reduce dependenta pacientilor de oxigen si grabeste insanatosirea lor, relateaza dpa. Medicamentul "2-deoxy-D-glucose" (2-DG) a fost dezvoltat de un laborator al Organizatiei de Cercetare…

- Agenția Europeana a Medicamentelor a anunțat marți ca a inceput analiza in timp real a vaccinului chinezesc dezvoltat de Sinovac, pe baza datelor preliminare de la testele pe animale și oameni ce sugereaza ca vaccinul produce un raspuns imun contra coronavirusului, transmite Reuters. Datele privind…

