- Statul și-a propus anterior sa atinga rata de vaccinare a populației de cel puțin 70 la suta in toamna acestui an, dar campania de imunizare se desfașoara lent, spun autoritațile. Se ia in calcul scenariul de introducerii vaccinarii obligatorii?

- Pe masura ce se vorbește frecvent despre campania de vaccinare impotriva COVID-19 de la nivel național, pe care autoritațile o vor accelerata, dar și despre varianta Delta, prezenta și in Romania, președintele Comitetului Național de Coordonare a Activitaților privind Vaccinarea impotriva COVID-19 (CNCAV)…

- Dacian Cioloș, copreședintele USR PLUS, a anunțat, marți seara, intr-o emisiune la Digi 24 ca s-a vaccinat anti-COVID inca de la sfarșitul lunii iunie. Cioloș a spus ca s-a imunizat cu serul produs de compania Johnson&Johnson și ca nu a avut reacții adverse. Europarlamentarul a fost confirmat cu noul…

- Federația ”Solidaritatea Sanitara” din Romania a transmis miercuri un mesaj pentru guvernanți dupa ce tot mai multe state europene au decis ca vaccinarea anti-COVID-19 sa fie obligatorie in cazul personalului medical care intra in contact cu pacienții. Sindicaliștii reproșeaza lipsa de etica in acest…

- Vicepremierul Dan Barna spune ca regreta ca in Romania vaccinarea anti-covid nu este obligatorie, in conditiilw in care unele state din Europa, printre care si Franta, intentioneaza sa introduca obligativitate...

- Grecia anunța, saptamana viitoare, categoriile profesionale pentru care vaccinarea devine obligatorie. Anunțul guvernului de la Atena vine in contextul creșterii numarului de infectari provocate de noul coronavirus. Comitetul elen pentru bioetica a recomandat recent ca vaccinarea sa fie obligatorie…

- Varstnicii si persoanele cu studii superioare sunt categoriile de populatie cele mai favorabile imunizarii anti-COVID-19 in Romania, conform rezultatelor unei cercetari prezentate de Institutul de Cercetare a Calitatii Vietii, un sondaj de opinie derulat la sfarsitul lunii trecute pe tema „Vaccinarea,…

- China și SUA sunt campioane la vaccinarea copiilor, in schimb, in Europa, Romania este printre primele țari care a inceput, inca din 2 iunie, vaccinarea copiilor cu varste intre 12 și 15 ani. Peste 13.000 de copii s-au vaccinat pana la aceasta data, anunța reprezentanții campaniei de vaccinare din țara…