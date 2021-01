Stiri pe aceeasi tema

- Inspectorul pentru Situații de Urgența din cadrul Primariei Radauți, col.(r) Paunel Andrusceac, a afirmat ca cele doua centre de vaccinare anti-Covid din municipiul Radauți sunt pregatite sa-și inceapa activitatea dupa autorizarea acestora de catre Direcția de Sanatate Publica (DSP) Suceava. ...

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența Alba convocat in ședința extraordinara in data de 11.01.2021, a decis schimbarea temporara a destinației spațiului Centrul Cultural Iacob Mureșianu, situat in municipiul Blaj, strada Republicii, nr. 36, in structura medicala – Centru de vaccinare impotriva…

- Secretarul de stat Raed Arafat, care este șeful Departamentului pentru Situații de Urgența (DSU), s-a vaccinat azi la pranz impotriva Covid-19. Arafat și angajații DSU s-au vaccinat la Centrul de Vaccinare din cadrul Spitalului de Urgența „Prof. dr. Dimitrie Gerota” București, anunța hotnews . „Este…

- Romania a primit, miercuri dimineața, inca 150.000 de doze de vaccin anti-coronavirus, din cota pe care o are repartizata pentru luna aceasta prin mecanismul comun al Uniunii Europene. Dintre acestea, 40.000 de doze au fost aduse in București cu o aeronava care a aterizat pe aeroportul Henri Coanda…

- Aproape 41 de mii de afise referitoare la campania de vaccinare anti-Covid au ajuns in judetul Timis. Acestea urmeaza sa fie distribuite primariilor din judet, precum si Directiei de Sanatate Publica. In aceasta dupa-amiaza a fost intrunit Comitetul Județean pentru Situații de Urgența, acesta aproband…

- Au fost stabilite locațiile unde vor fi amenajate centrele de vaccinare pentru campania de imunizare anti-Covid-19 in județul Bistrița-Nasaud, a anunțat Instituția Prefectului Bistrița-Nasaud. Potrivit sursei citate, astfel de centre vor funcționa atat in municipiul Bistrița, cat și in orașele Beclean…

- Toți angajații ministerelor trebuie sa anunțe daca vor sa se vaccineze sau nu, iar ministerele centralizeaza raspunsurile și le trimit Ministerului Sanatații pentru realizarea unei baze de date, potrivit informațiilor G4Media.ro . Ministerul Sanatații a refuzat pana la aceasta ora sa raspunda la intrebarile…