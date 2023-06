Stiri pe aceeasi tema

- O tanara de 28 de ani, din comuna Ulmi, a ajuns, in aceasta saptamana, dupa gratii. Femeia a fost arestata preventiv, pentru 29 de zile, pentru prostituție și trafic de persoane, dupa ce pe numele sau a fost emis un mandat european de arestare, emis de catre autoritațile din Marea Britanie. Tanara a…

- Incepe vacanța de Rusalii, așa ca stațiunile de la malul marii se vor anima. Anul acesta in topul preferințelor romanilor, spun agențiile de turism, sunt Mamaia și Eforie Nord. Peste 70.000 de romani iși vor petrece vacanța de Rusalii pe litoral, iar cele mai solicitate sunt hotelurile de trei și patru…

- Ieri dimineata, lucratori de la Secția Rurala Cocoraștii Colț, cu sprijinul oamenilor legii din Blejoi, au pus in executare un mandat de percheziție , intr-o comuna din județul Dambovița, la domiciliul a doi tineri cu varstele de 21, respectiv 23 de ani, banuiți de savarșirea infracțiunii de furt calificat.…

- Peste 30 de persoane au fost evacuate, sambata, dintr-un bloc din Targoviște, județul Dambovița, din cauza unui incendiu care se manifesta generalizat intr-un apartament de bloc. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Politistii din București au pus in executare, luni, zece mandate de perchezitie domiciliara in Bucuresti si judetele Ilfov si Dambovita, la adresele unor persoane banuite de savarsirea infractiunilor de fals intelectual, fals in inscrisuri sub semnatura privata si abuz in serviciu. Astfel, zece percheziții…

- Cat mai costa o SUCCESIUNE in 2023? LISTA actelor necesare Cat mai costa o SUCCESIUNE in 2023? LISTA actelor necesare Succesiunea reprezinta un subiect sensibil pentru multa lume, atunci cand o persoana sau un grup de persoane intra in posesia bunurilor unei ale persoane, insa cel mai important aspect…

- Beverly Hills este, poate, cel mai cunoscut oraș din lume. Situat in comitatul Los Angeles, orașul este alcatuit, in mare parte, din vile somptuoase deținute de actori de renume de la Hollywood. O casa cu 5 dormitoare și 7 bai a fost scoasa la vanzare in Beverly Hills (mai exact pe celebrul Mulholland…

- Ieri, 29 martie a.c., pompierii au gestionat 1.443 situatii de urgenta, cele mai numeroase misiuni fiind derulate in zona Bucuresti Ilfov si in judetele Prahova, Arges, Mures, Cluj, Iasi si Dambovita.Pe timpul misiunilor gestionate, pompierii paramedici au asistat medical 1.126 persoane, iar echipajele…