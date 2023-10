Stiri pe aceeasi tema

- O anulare a ratificarii Tratatului privind interzicerea totala a testelor nucleare (Comprehensive Nuclear Test-Ban Treaty, CTBT) ar avea ca obiectiv pozitionarea Rusiei la acelasi nivel cu Statele Unite si nu ar fi un semnal privind intentia de a relua astfel de teste, a afirmat vineri purtatorul de…

- Rusia a indicat vineri ca se indreapta rapid spre revocarea ratificarii Tratatului de interzicere totala a testelor nucleare, dupa ce presedintele Vladimir Putin a mentionat joi posibilitatea reluarii testelor nucleare, relateaza Reuters.Joi, Putin a declarat ca doctrina nucleara a Rusiei nu are…

- Liderul nord-coreean Kim Jong Un va vizita curand Rusia, unde va avea o intalnire cu presedintele rus Vladimir Putin, au confirmat luni, 11 septembrie, atat Moscova, cat si Phenianul, relateaza agentiile Reuters si Agerpres. Kim Jong Un va vizita Rusia in zilele urmatoare la invitatia lui Putin, a anuntat…

- Kremlinul a declarat miercuri ca ancheta referitoare la accidentul aviatic in care si-a pierdut viata seful mercenarilor Wagner, Evgheni Prigojin , ia in calcul inclusiv posibilitatea ca acesta sa fi fost provocat in mod deliberat. Este prima recunoastere explicita care vine de la Kremlin a faptului…

- Deși Occidentul acuza Moscova ca l-a asasinat pe liderul Wagner, Evgheni Prigojin, Kremlinul susține ca sunt doar minciuni. Kremlinul a declarat vineri ca sugestiile si speculatiile occidentale ca seful mercenarilor Wagner, Evgheni Prigojin, a fost ucis la ordinele sale sunt o „minciuna absoluta”, potrivit…

- Kremlinul dezminte vineri orice responsabilitate in moartea sefului gruparii paramilitare ruse Wagner Evgheni Prigojin, miercuri, si denunta acuzatii in acest sens o ”minciuna absoluta”, relateaza Reuters și News . ”Este o minciuna absoluta. Aceasta problematica (a prabusirii avionului) trebuie abordata…

- Rusia intentioneaza sa prezinte echipamentul militar NATO pe care l-a distrus in Ucraina in fata ambasadelor tarilor care l-au furnizat, a declarat miercuri presedintele Dumei de Stat, Viaceslav Volodin, relateaza Reuters, potrivit Agerpres. CITESTE SI Exista medicamentul 'minune': Ar putea trata…