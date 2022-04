Stiri pe aceeasi tema

- Marcel Ciolacu a declarat, joi, 28 aprilie, ca Romania va putea livra armament Ucrainei numai cu intr-un cadru legal.”A fost aceasta discutie, cum este normal sa o avem, in primul rand sa existe si un cadru legislativ si sa vedem si evolutia din Ucraina", a spus Marcel Ciolacu.”Sunt ferm convins ca…

- Romania analizeaza cererea Ucrainei pentru livrarea de armament, a anunțat premierul Nicolae Ciuca. „Romania, dupa cum stiti, am avut o decizie prin care am asigurat transferul de echipament de protectie si munitie. In continuare analizam solicitarile pe care guvernul ucrainean le va inainta si in…

- Va livra Romania arme in Ucraina? Este o intrebare ce i-a fost adresata miercuri șefului Guvernului, in contextul in care premierul Nicolae Ciuca a fost, recent, in vizita in Ucraina, avand discuții cu președintele Volodimir Zelenski, dar și cu prim-ministrul ucrainean Denys Shmyhal. „Am avut o decizie…

- Ministrul de Externe Bogdan Aurescu spune ca Ucraina trebuie sa castige razboiul cu Rusia si s-a declarat convins ca acest lucru se va intampla. Ministrul a spus, dupa o intalnire cu omologul sau ucrainean Dmitro Kuleba, ca Romania sprijina aspirațiile europene ale Ucrainei și ca asistența acordata…

- Ministrul Apararii Naționale, Vasile Dincu, a declarat miercuri, 20 aprilie, la inaugurarea centrului pentru refugiați din Cluj ca, cel puțin deocamdata, sprijinul pe care Romania il acorda Ucrainei este, și va fi pe o perioada destul de indelungata, strict umanitar, nu și militar (trimitere de armament).„Nu…

- Poziția de echilibristica a SUA, care acorda un ajutor militar considerabil Ucrainei in timp ce face totul pentru a evita extinderea conflictului catre alte țari, devine din ce in ce mai greu de pastrat, intr-un moment in care imaginile abuzurilor atribuite armatei ruse sunt in creștere. De la inceputul…

- „Ucraina este un simbol al rezistenței in fața unei agresiuni barbare și nedrepte, sunteți astazi, dle președinte Zelenski, liderul unei națiuni care lupta pentru identitate in acest razboi ilegal și neprovocat.Mulți, mult prea mulți și-au pierdut viața, alții au fost obligați sa ia calea refugiului…