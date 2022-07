Seful fortelor armate britanice, amiralul Tony Radakin, a respins duminica speculatiile potrivit carora presedintele rus Vladimir Putin ”nu este bine” sau ar putea fi asasinat. In timpul emisiunii Sunday Morning, de la postul de televiziune BBC One, amiralul Radakin a fost intrebat daca Putin ar putea fi ”inlaturat” sau daca in Rusia ar putea avea […] The post Va fi Vladimir Putin asasinat? Seful fortelor armate britanice a vorbit despre aceasta varianta first appeared on Ziarul National .