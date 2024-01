Stiri pe aceeasi tema

- Cu doar doua zile in urma, un caz șocant a creat isterie in țara noastra. Un perete al unui internat din Odorheiu Secuiesc s-a prabușit, in timp ce mai multi elevi au ramas prinsi sub daramaturi, iar un copil de 17 ani și-a pierdut viața. Acum, Ungaria trimite sprijin de aproximativ 20 de milioane de…

- Ajutorul va fi oferit de catre secretariatul de stat ungar pentru comunitațile maghiare de peste hotare prin intermediul alianței profesorilor maghiari din Romania, relateaza agenția de presa de stat ungara MTI, citata de Agerpres.In total, 20 de milioane de forinți (52.356 de euro) au fost oferiți…

- Internatul prabusit la Odorheiu Secuiesc: Ungaria trimite un ajutor de urgenta de 20 de milioane de forintiSecretariatul de stat ungar pentru comunitatile maghiare de peste hotare a anuntat sambata ca trimite 20 de milioane de forinti (52.356 de euro) drept ajutor de urgenta dupa accidentul tragic…

- Secretariatul de stat ungar pentru comunitatile maghiare de peste hotare a anuntat sambata ca trimite 20 de milioane de forinti 52.356 de euro drept ajutor de urgenta dupa accidentul tragic de la internatul liceului 39;Tamasi Aron 39; din Odorheiu Secuiesc, relateaza MTI citat de Agerpres.roAjutorul…

- Elevul care a murit dupa prabusirea partiala a cladirii internatului din Odorheiu Secuiesc, judetul Harghita, a fost gasit cu ajutorul unui caine de cautare al salvamontistilor. Acestia au folosit si o drona cu termoviziune in incercarea de a-l gasi.

- Patru adolescenți au fost prinși sub daramaturi dupa ce o parte din cladirea internatului Liceului Tamași Aron din Odorheiu Secuiesc s-a prabușit. Trei eleve cu varste intre 15 și 17 ani au fost scoase de sub daramaturi la scurt timp, una dintre ele fiind in stop cardio-respirator și readusa la viața…

- Cel puțin patru copii au fost prinși sub daramaturi, luni, 18 decembrie, dupa ce un perete s-a prabușit la internatul Liceului Tamași Aron din Odorheiu Secuiesc, a anunțat ISU Harghita.Pana in acest moment au fost extrase 3 victime. Una este conștienta, una este semiconștienta și una este in stop cardio…

- Biserica Ortodoxa din Gaza a fost bombardata de armata israeliana, in urma cu doar cateva ore. Cladirea s-a prabușit dupa atacul aerian, iar mai multe persoane ar fi murit. De asemenea, zeci de oameni au fost raniți in urma atacului. Mai mulți oameni se ascundeau in acea cladire.