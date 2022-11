Stiri pe aceeasi tema

- Liderul de la Kremlin a tras un nou semnal de alarma: riscul de conflict in lume si in regiune este ridicat si ca securitatea la obiective de infrastructura cheie trebuie sporita. Lumea devine multipolara, dar unele tari incearca „sa-si pastreze hegemonia”, a mai spus Putin. A asemuit Ucraina cu un…

- Ramzan Kadarov, cecenul favorit de la curtea lui Putin, face box cu echipamente Louis Vuitton, arata o fotografie din biroul sau. Louis Vuitton a incetat din martie sa mai vanda marfa in Rusia. Potrivit Nexta TV, care prezinta echipamentele care se afla in biroul satrapului pus de liderul de la Kremlin…

- Cateva previziuni gazo-geopolitice. Putin va taia, desigur, gazoductul la intrarea in Ucraina și, prin urmare, și in Moldova… Dar asta – o, necazuri! – inseamna ca fara gaz vor ramane separatiștii transnistreni, care și-au construit intreaga existența pe gazul gratuit din Rusia. Fara gazul rusesc, aceasta…

- Cateva previziuni gazo-geopolitice. Putin va taia, desigur, gazoductul la intrarea in Ucraina și, prin urmare, și in Moldova… Dar asta – o, necazuri! – inseamna ca fara gaz vor ramane separatiștii transnistreni, care și-au construit intreaga existența pe gazul gratuit din Rusia. Fara gazul rusesc, aceasta…

- Mihail Kasianov, fost prim-ministru al Rusiei, anunța sfarșitul pentru „Țarul” de la Kremlin. „Regimul lui Putin se va prabuși in maximum doi ani!”. Intre timp, Volodimir Zelenski le cere rușilor sa se rascoale impotriva actualei puteri de la Moscova, care a ordonat mobilizarea populației pentru razboiul…

- ”Cel care i se opune in mod curajos lui Putin si se pune astfel in mare pericol poate cere azil politic in Germania”, declara Nancy Faeser, ministrul german de Interne, intr-un interviu.Ministrul german al Justtiei Marco Buschmann afirma, la randul sau, intr-un mesaj postat pe Twitter, cu hashtagul…

- Confruntat in ultimele saptamani cu infrangeri pe banda rulanta in Ucraina și cu tot mai mulți contestatari in Rusia, liderul de la Kremlin a ordonat mobilizarea parțiala a rezerviștilor ruși. Masura reprezinta, implicit, o recunoaștere a eșecului inregis

- Regimul de la Kremlin s-a aratat peste masura de iritat de faptul ca niciun reprezentant al sau nu a fost invitat sa participe la funeraliile Reginei Elisabeta a II-a, deși Putin nu parea dornic in primele zile de la moartea acesteia sa participe la funeralii.