- Imagini video publicate de Ministerul rus al apararii arata explozii la combinatul Azovstal din Mariupol, unde ucrainenii spun ca rușii folosesc proiectile anti-buncar impotriva cladirilor oțelariei. Foarte mulți civili se adapostesc acolo.

- Rusii nu mai au capacitatea de ofensiva anul acesta, a explicat generalul in rezerva Ben Hodges fost comandant al Armatei SUA in Europa, intr-un interviu acordat emisiunii „Face the Nation" de la CBS. Acesta a explicat faptul ca statul major rus nu a reusit sa mobilizeze multi rezervisti, ceea ce ii…

- Dupa un atac brutal care dureaza de mai bine de o luna, luptatorii ucraineni din orașul-port Mariupol, aflat in sud-estul țarii, au respins ultimatumul dat de Rusia si au refuzat ieri sa se predea. Ucrainenii au promis ca vor continua sa apere orasul.

- Razboi in Ucraina, ziua 48. Repoziționarea razboiului in Rusiei in sudul si estul Ucrainei a sporit ingrijorarile pentru Romania, aliata NATO de la Marea Neagra, nevoita sa asiste la o apropiere a armatei ruse la mai putin de 50 de kilometri de zona sa de

- Compania Maxar a reușit sa obțina imagini din satelit, in special din orașul Mariupol, oraș care este asediat de catre trupele rusești. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și…

- Lupte intense in interiorul orasului port Mariupol, unde trupele rusesti au reusit sa-si croiasca drum prin coloane de blindate. 300.000 de oameni sunt inca blocati acolo, prinsi sub bombardamente. Rutele de evacuare sunt blocate. Ministrul ucrainean de Interne a declarat vineri ca va dura ani de zile…

- Rușii continua sa bombardeze Kievul, dar și multe alte orașe din Ucraina, dupa a patra runda de negocieri. Volodimir Zelenski a cerut prelungirea legii marțiale cu inca 30 de zile. Consiliul local din Mariupol a anunțat ca peste 2.537 de oameni au murit. Cele mai noi informații din a 20 a zi de razboi.

- Este a șaptea zi de cand Rusia a invadat Ucraina. Parașutiști ruși au aterizat in Harkov și au atacat unul dintre spitalele militare ale orașului, potrivit Agenției Independente de Informații din Ucraina și oficialilor militari ucraineni. Martorii spun ca bombardamentele au fost intensificate in oraș…