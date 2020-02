USR solicită sistarea procedurii de numire a procurorului general şi a procurorului-şef DIICOT "Astazi, propunerile pentru aceste functii au primit aviz negativ din partea Sectiei pentru procurori din cadrul CSM. Am tras semnale de alarma cu privire la aceasta problema inca de la declansarea procedurii de selectie. Am aratat ca primul pas care trebuia facut era modificarea legii in acord cu recomandarile MCV, prin adoptarea unei proceduri de numire a procurorilor de rang inalt pe criterii clare si transparente, cu sprijinul Comisiei de la Venetia, astfel incat influenta politica sa fie diminuata. De asemenea, unele asociatii profesionale ale magistratilor au criticat modalitatea in care… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

