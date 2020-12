Stiri pe aceeasi tema

- Alianța a transmis disponibilitatea de a continua negocierile cu PNL și UDMR pentru formarea unei majoritați parlamentare care sa dea noul guvern, variantele de premier acceptate fiind Florin Cițu sau Dacian Cioloș.”USR PLUS iși exprima dorința și disponibilitatea de a continua discuțiile asupra structurii…

- USR PLUS iși exprima dorința și disponibilitatea de a continua discuțiile asupra structurii și programului unei guvernari pe baza unei majoritați alaturi de PNL și UDMR. Ambele variante de premier propuse de partide la consultarile cu Președintele Romaniei, Dacian Cioloș din partea USR PLUS…

- Vasile Dancu a comentat noua rasturnare de situație din PNL, unde Ludovic Orban repeta figura din primavara și se auto-propune premier il locul lui Florin Cițu. Liderul PSD atrage atenția ca o majoritate PNL-USR-PLUS-UDMR nu va putea face reformele pe care romanii le așteapta. ”Era previzibila ca propunerea…

- Copreședintele USR PLUS, Dacian Cioloș, a lansat marți seara, in timpul ședinței PNL in care se discuta varianta ca Ludovic Orban sa revina premier, un mesaj tranșant impotriva acestui scenariu. „Apropo de discuțiile asupra numelui de premier din aceasta seara, mesajul USR PLUS este simplu:…

- Unul dintre subiectele zilei este formarea noului Guvern de catre PNL, USR-PLUS și UDMR. Pentru aceasta, insa, trebuie nominalizat un prim ministru, care va fi desemnat de președintele Klaus Iohannis. I-am intrebat pe brașoveni pe cine prefera ca prim ministru, dintre persoanele vehiculate in spațiul…

- Liderul USR-Plus, Dacian Ciolos, a declarat, intr-o interventie la Digi24, ca alianta pe care o conduce va merge la intalnirea cu Klaus Iohannis cu un program de guvernare in care el reprezinta varianta de premier si este gata sa-si asume aceasta responsabilitate.Dacian Ciolos a declarat ca este nevoie…

- Președintele Klaus Iohannis a confirmat oficial, la ultima conferința de presa la Cotroceni, ca Romania se indreapta spre un guvern format din PNL și USR/ PLUS, mesaj transmis și la intalnirea informala de marți seara cu liderii liberali, informeaza g4media.ro . La cum arata sondajele acum, cele doua…

