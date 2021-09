Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentantii USR PLUS in Guvern nu vor participa la sedinta programata pentru miercuri seara. Dan Barna a anuntat ca maine va exista o intalnire a coalitiei in care se va stabili cum va functiona parteneriatul in continuare, in contextul crizei generata de OUG Anghel Saligny

- Intr-o perioada extrem de tulbure din viața clubului, conducerea lui CFR Cluj a emis astazi un comunicat in care asigura ca Marius Șumudica va continua in „Gruia”, in ciuda rezultatelor dezamagitoare din preliminariile cupelor europene. Totodata, oficialii CFR-ului neaga și existența unui conflict…

- Comitetul național de coordonare a imunizarii impotriva Covid-19 s-a intrunit astazi in ședința la Guvern. Principalul subiect al intrunirii a fost situația actuala privind implementarea Planului Național de imunizare. Prezenți la ședința, reprezentanții ministerului Educației au spus ca rata de imunizare…

- PSD cere o investigație penala de urgența cu privire la folosirea resurselor umane și bugetare din Cancelaria prim-ministrului in campania electorala a lui Florin Cițu pentru șefia PNL. „Documentele aparute in presa cu privire la punctajele de comunicare pentru campania interna a premierului Cițu, realizate…

- „Eu spun ca oamenii trebuie sa se informeze mai bine, din sursele oficiale. Sa vada sfatul oficial. Faptul ca suntem bine acum nu garanteaza ca o sa fim bine in viitor. Soluția ramane vaccinarea.Noi ii sfatuim pe oameni sa discute cu medicul, sa se inforneze. Poate ca unii vazand situația noastra au…

- Targul Municipal din Craiova ar fi trebuit sa se deschida pe 12 iunie. Insa, Hotararea de Guvern care il tine inchis a fost prelungita din cauza starii de alerta, iar comerciantii au ajuns la disperare. Tarabe pline, acoperite cu folii din plastic si legate cu sfori. Oameni ajunsi la limita rabdarii.…

- Totodata, potrivit proiectului de act normativ, elevilor care locuiesc la internat sau in gazda li se asigura decontarea sumei ce reprezinta contravaloarea a opt calatorii dus-intors pe semestru, din bugetul Ministerului Educatiei, prin unitatile de invatamant unde sunt scolarizati.Pe agenda Executivului…

- Cele cinci universitati din Romania care fac parte din consortiul Universitaria, au transmis un comunicat prin care critica dur proiectul de lege adoptat de Guvern, prin care angajatii pot munci pana la 70 de ani. Reprezentantii universitatile spun ca este vorba de un abuz, care incalca autonomia universitara.