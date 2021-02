Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele USR Iasi, deputatul Cosette Chichirau, a afirmat ca USR PLUS va sigura asigura stabilitatea guvernarii locale, in pofida problemelor pe care le au liderii PNL Costel Alexe si Mihai Chirica, pentru ca proiectele trebuie sa se deruleze in beneficiul iesenilor. "Presedintele…

- Cosette Chichirau, liderul USR Iași, a anunțat duminica, intr-o conferința de presa, ca in urmatoarea perioada va demara discuții oficiale cu liberalii pentru o alianța care ar debloca situația in consiliul local, informeaza News.ro . Alianța s-ar putea realiza in ciuda problemelor penale pe care le…

- Liderii USR-PLUS din Iasi spun ca, în ciuda unor probleme penale ale sefilor PNL Iasi, Mihai Chirica si Costel Alexe, vor demara discutii cu liberalii pentru o posibila alianta locala, scrie News.ro.Liderii ieseni ai USR-PLUS sustin ca alianta din consiliul local dintre PNL si PSD nu este…

- Mihai Chirica, primarul Iașului, președinte al organizației municipale PNL Iași, susține ca PSD a fost ajutat in caștigarea alegerilor de catre Raed Arafat - „pentru ca a tratat pandemia fara pic de rațiune, din pix”. Contactat telefonic de catre Libertatea, primarul Iașului, Mihai Chirica, a explicat…