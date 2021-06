USR PLUS: Numirea şefului Consiliului de monitorizare a respectării…

Senatorii USR PLUS au sesizat CCR cu privire la numirea presedintelui Consiliului de monitorizare a implementarii Conventiei Natiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu dizabilitati deoarece aceasta ar contraveni prevederilor art. 1 alin. (5), art. 16 alin. (1) si art. 20 din Constitutie. "Numirea domnului Botnariu incalca art. 16 alin (1) din Constitutie, desemnarea acestuia fiind privilegiata pentru ca este implicat politic, fiind senator in mandatul trecut si membru de partid. Candidatura lui nu a fost conforma nici in raport cu principiile de la Paris, a Conventiei si a cerintelor prevazute…