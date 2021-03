Stiri pe aceeasi tema

- USR-PLUS il susține pentru poziția de membru in cadrul CNA pe Mircea Toma, secondat de Dan Radu ca supleant. Ambele nominalizari au avut la baza profesionalismul și integritatea pe care le-au dovedit de-a lungul timpului in domeniile in care au activat, spune un comunicat. Citește și: Denise…

- Autoritatea Nationala de Reglementare in Energie (ANRE) a solicitat Consiliului National al Audiovizualului aprobarea unui mesaj de interes public, care va fi difuzat gratuit la televizor pentru a informa oamenii cu privire la liberalizarea pietei de energie, a declarat, marti, Zoltan Nagy-Bege,…

- Ministerul Sanatatii a solicitat astazi Consiliului National al Audiovizualului analiza si impunerea masurilor necesare respectarea masurilor de protectie sanitara necesare pentru limitarea raspandirii noului coronavirus si protejarea sanatatii comunitatii.

- Primaria orașului Voluntari, condusa de Florentin Pandele (59 de ani), va prelua postul de radio Sport Total FM. Mutarea a fost aprobata astazi, 17 decembrie, intr-o ședința a Consiliului Național al Audiovizualului (CNA), informeaza paginademedia. Achiziția a fost realizata prin intermediul Publivol…

- Negocierile pentru guvernare s-au incheiat duminica dupa doar doua ore pentru ca liberalii au refuzat sa mai piarda intreaga zi ca sambata cu aceleași discuții fara rezultat despre funcția de președinte al Camerei Deputaților pe care USR PLUS o cere cu obstinație pentru Dan Barna.

- Sebastian Colțescu a provocat un scandal imens in timpul partidei PSG - Bașakșehir din Liga Campionilor, cand i-a spus „ala negru” lui Pierre Webo, oficial al formației din Turcia. Mircea Toma, președintele asociației ActiveWatch, unul dintre cei mai cunoscuți activiști romani pentru drepturile omului,…

- Din fața microfonului, timbrul grav si patrunzator al cunoscutului actor Adrian Paduraru ii va anunța pe telespectatorii TVR 2 care sunt premierele saptamanii. Colaborarea cu Televiziunea Romana dateaza de mai mulți ani, iar pentru telespectatorii TVR 2, Adrian Paduraru este, alaturi de fratele sau,…

- In urma interesului aratat de ambasadorul Statelor Unite ale Americii in Romania, domnul Adrian Zuckerman, in timpul vizitei la Iasi (16-18 noiembrie 2020), pentru legarea Iasului si a Moldovei la Via Carpathia, Miscarea pentru Dezvoltarea Moldovei (MDM) i-a adresat o scrisoare in care se regasesc argumente…