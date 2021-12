Stiri pe aceeasi tema

- Rectificarea bugetara propusa de primarul general, Nicușor Dan, prin care se taie aproape 470 de milioane lei din bugetul municipalitații și se muta bani intre diverse instituții și proiecte, a fost respinsa de Consiliul General deoarece nu a beneficiat și de susținerea USR. Reprezentanții formațiunii…

- Rectificarea negativa anuntata de Nicusor Dan este menita sa scada bugetul Capitalei in asa fel incat sa dea impresia ca primarul general si-a atins tintele pe care le-a anuntat in prima jumatate a acestui an, afirma USR intr-un comunicat transmis, luni, AGERPRES. Uniunea Salvati Romania sustine…

- Proaspat adoptata rectificare bugetara a taiat 63,7 milioane lei din ajutorul pentru incalzire, de care ar trebui sa beneficieze cei mai saraci dintre romani. La inceputul lunii noiembrie, ministrul Muncii, Raluca Turcan, anunța ca peste jumatate de milion de familii au depus deja cereri de sprijin…

- Ministrul, Sorin Cimpeanu, informeaza ca la rectificarea bugetara de vineri au fost suplimentate fondurile alocate educației. „Prin rectificarea bugetara de astazi in bugetul Ministerului Educatiei a fost alocata suma de 217 milioane lei pentru cheltuieli de personal/ suplimentare necesara ca urmare…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat intr-o emisiune TV luni seara ca alianța dintre PSD și PNL pentru guvernare ar trebui sa dureze cel puțin pana in 2024 și ca premierii nu mai trebuie schimbați de cateva ori pe an. „Noi am luat decizia de a avea negocieri cu PNL, UDMR și minoritați, asta…

- Gabriela Firea, fostul primar al Capitalei, a anunțat ca este bolnava de Covid, avand o forma ușoara a bolii. Ea a scris pe Facebook ca s-a infectat la trei saptamani dupa ce a facut a treia doza de vaccin. ”Absentez motivat de la dezbaterea și votul de azi,din Parlament asupra programului guvernamental…

- Sumele alocate de Ministerul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale (MADR) pentru plata ajutorului de stat pentru motorina utilizata in agricultura, in perioada 1 aprilie 2021 – 30 iunie 2021, au fost suplimentate cu 176 milioane lei, pana la 569 milioane lei, potrivit unei Hotarari de Guvern. Fondurile…