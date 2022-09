Stiri pe aceeasi tema

- Intr-o prima reacție dupa acuzațiile de plagiat, ministrul Educației a declarat ca nu se va lasa influențat de „incercarile de a opri din cursul lor firesc legile educației”.Sorin Cimpeanu a susținut ca scopul articolului aparut in Press One este acela de a bloca legile educației, care urmeaza sa fie…

- „Cum legifereaza Sorin Cimpeanu in interes propriu: a plagiat in 2006, ca universitar, iar in 2022, ca ministru, incearca sa-și auto-amnistieze plagiatul”, scrie publicatia Pressone, luni dimineața. Povestea plagiatului lui Sorin Cimpeanu, a inceput in 2006, cand acesta și-a insușit 13 capitole dintro…

- Sorin Cimpeanu, ministrul Educației, a publicat duminica, pe Facebook, rezultatul analizei propriei teze de doctorat. Președintele USR Catalin Drula a cerut un verdict dupa un an de zile de cand teza de doctorat a lui Sorin Cimpeanu este analizata pentru plagiat. Ministrul Educației susține ca a decis…

- Presedintele USR, Catalin Drula, impreuna cu Ludovic Orban, presedintele “Forta Dreptei”, si Eugen Tomac, presedintele PMP, i-au solicitat premierului Nicolae Ciuca, printr-o scrisoare deschisa, sa refuze acordarea de vize turistice cetatenilor rusi si sa sustina o astfel de masura si la nivelul…

- Președintele USR,Catalin Drula cere un verdict in cazul tezei de doctorat a lui Sorin Cimpeanu. Președintele USR spune ca s-a implinit un an de cand ministrul Sorin Cimpeanu a cerut Universitații de Științe Agronomice sa-i analizeze teza, dupa care sa o trimita la CNATDCU, consiliul cu rol central in…

- Presedintele USR, Catalin Drula, a declarat marți, 16 august, ca așteapta un verdict dupa un an de zile de cand teza de doctorat a lui Sorin Cimpeanu este analizata pentru plagiat și a acuzat ca „Romania Educata e pe cale sa devina Romania furtului intelectual, iar plagiatorii pot dormi linistiti”.…

- Liderul USR, Catalin Drula, cere miercuri demisia ministrului Educației, motivul fiind intenția acestuia de a desființa CNATDCU, organismul care analizeaza suspiciunile de plagiat in cazul doctoratelor. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Presedintele USR, Catalin Drula, afirma ca sondajele de opinie pe care partidul le are arata ca „romanii isi pun speranta in USR”, care a demonstrat ca stie sa guverneze. Pe de alta parte, Drula sustine ca Alianta pentru Unirea Romanilor, situata pe pozitia a treia, inaintea USR, in sondaje, „este…