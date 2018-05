USR: Dragnea conduce un BMW Seria 7 de peste 100.000 euro. Nu e in declaratia de avere

Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul USR, Ionut Mosteanu, a declarat, miercuri, ca din chitantele postate pe Facebook marti seara de presedintele PSD, Liviu Dragnea, in care apare si seria de sasiu, reiese ca acesta a condus pe drumul de la mare spre Bucuresti un autoturism BMW seria 7, care valoreaza peste 100.000 de euro.

- USR vine cu anunț neașteptat. Ionut Mosteanu, deputat USR, a afirmat miercuri ca a verificat "pe internet" seria sasiului masinii care apare pe chitanta privind plata rovinietei postata pe Facebook de presedintele Camerei Deputatilor, Liviu

- Sevil Shhaideh, fost vicepremier si actualmente consilier de stat, este audiata, miercuri, la DNA, procurorii urmand sa ii schimbe incadrarea in Dosarul Belina. Mai exact, potrivit Digi24, anchetatorii o vor anunta pe Shhaideh ca incepand de azi nu mai este suspecta, ci inculpata in acest…

- Medicul Dan Grigorescu, seful sectiei de chirurgie plastica si reconstructiva de la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Brasov, relateaza sitatia dezastruoasa in care se afla sistemul sanitar din Romania. Potrivit acestuia, o lampa din sala de operatii a fost schimbata abia dupa 44 de ani.…

- Ministerul Finantelor va lansa, pe 1 martie, in dezbatere publica, o propunere de modificare a modului in care romanii care obtin venituri din activitati independente urmeaza sa depuna Declaratia 600, a precizat premierul Viorica Dancila, la inceputul sedintei de guvern de joi. "Am promis…

- Liviu Dragnea ii va scrie guvernatorului BNR, Mugur Isarescu, de la care spera sa obtina cateva raspunsuri privind cresterea inflatiei. Totodata, acesta le-a spus jurnalistilor ca vrea sa vada si care a fost implicarea BNR. Liderul PSD a fost intrebat, marti, daca este ingrijorat de cresterea…

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a declarat ca, dupa transferul contributiilor de la angajator la angajat, doar 48% din contractele din mediul privat au fost modificate in Revisal. Intr-o interventie pentru Antena 3, Olguta Vasilescu a mai precizat ca legea pensiilor este o prioritate…