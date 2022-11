Stiri pe aceeasi tema

- USR a cerut, luni, Birourilor celor doua Camere ale Parlamentului, declansarea procedurii de revocare a lui Niculae Badalau din functia de vicepresedinte al Autoritații de Audit, dupa retinerea acestuia de catre DNA. Si PSD i-a cerut luni lui Niculae Badalau sa isi depuna demisia pentru incetarea mandatului…

- ”Curtea de Conturi a Romaniei a luat act de comunicatul Directiei Nationale Anticoruptie privind masurile dispuse de procurori cu privire la domnul Niculae Badalau, consilier de conturi, vicepresedinte al Autoritatii de Audit. Curtea de Conturi a Romaniei reitereaza pozitia de sustinere a actului de…

