USR are cu un senator mai puțin în Parlament. Claudiu Mureșan și-a dat demisia din partid Fostul membru USR acuza neințelegeri intre el și colegii de partid de mai bine de doi ani, motiv pentru care considera demisia drept un demers firesc. „Etapa din viața mea numita USR se incheie astazi, odata cu demisia pe care am trimis-o conducerii partidului. Atunci cand energia consumata in lupte interne este mai mare decat cea folosita pentru proiecte și acțiuni benefice oamenilor, e nevoie de o decizie și o schimbare in consecința. Și asta fac eu astazi. Eu și USR Sibiu, filiala judeteana din care eu am facut parte, mergem pe drumuri paralele de aproape 2 ani, așa ca demisia mea de azi este… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

