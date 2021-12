Stiri pe aceeasi tema

- Titlu proiectului: Construire imobil P+2E cu destinatia de clinicaULTRA TONIQUE SRL anunta finalizarea proiectului ‚ “ Construire imobil P+2E cu destinatia de clinica“ , Cod SMIS 116033. Proiectul finanțat prin Regio – Programul Operational Regional 2014–2020, implementat la nivel național de catre…

- Conform unui comunicat de presa, nu sunt semnalate drumuri nationale sau autostrazi cu circulatia oprita ca urmare a vreunui eveniment rutier sau a conditiilor meteo nefavorabile.Este semnalata ceata pe mai multe artere rutiere din judetul Harghita, vizibilitatea fiind scazuta sub 150 - 200 de metri.Pe…

- În draftul programului de guvernare PSD - PNL textul este aproape identic pentru segmentul feroviar cu programul de guvernare prezentat în decembrie 2020 de fosta coaliție PNL - USR. Sunt multe fraze pompoase care vorbesc despre investiții în toata rețeaua, despre cumpararea de trenuri…

- Un nou corp de cladire, cu parter și etaj va fi realizata la Timișoara, la Școala Generala nr. 13, de pe strada Musicescu. Finanțarea va fi asigurata din fonduri europene, este vorba de patru milioane de lei. In aceasta saptamana a fost semnat la București contractul de finanțare pentru construcția…

- Nu mai puțin de 14 județe au raportat peste 200 de cazuri de imbolnaviri cu COVID-19 in ultimele 24 de ore. De departe cel mai mare numar se regasește in continuare in Capitala, cu peste 1.100 de cazuri noi raportate, dar departe de varfurile de circa 3.000 de cazuri de saptamanile trecute. Urmeaza…

- S-a lansat Programul privind creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public. Incepand cu data de 25 octombrie 2021, ora 10.00, solicitanții vor depune cererile de finanțare, impreuna cu documentația aferenta, in aplicația informatica prin intermediul conturilor de utilizator create.…

- Cele mai multe cazuri noi de infectare cu SARS-CoV-2 fata de ultima raportare au fost inregistrate in Bucuresti - 2.834 si judetele Prahova - 754, Iasi - 716, Cluj - 708, Brasov - 706, Ilfov - 685, Constanta -...

- ”Lensa, magazin online si offline de optica, deschide la Bucuresti, in zona Tineretului, cel mai mare showroom de optica din Europa Centrala si de Est, cu o suprafata de peste 1.000 mp si 10.000 produse. Investitia se ridica la 750.000 de euro. Acesta este cel de-al doilea mega store pe piata de ochelari…