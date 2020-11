Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump a declarat ca va cere Curtii Supreme sa se implice in alegerile prezidentiale, dar experti in legislatie electorala considera ca s-ar putea ca institutia sa nu fie ultimul arbitru in acest scrutin, transmite Reuters.

- Noul primar al municipiului Alba Iulia, Gabriel Plesa, va fi prelua oficial functia, alaturi de noul Consiliu Local, astazi, 21 octombrie. PNL si USR s-ar fi inteles pentru majoritate in Consiliul Local.

- Noul primar al municipiului Alba Iulia, Gabriel Pleșa, va fi investit in funcție, alaturi de noul Consiliu Local, astazi, 21 octombrie. Ceremonia de investire va avea loc de la ora 13.00, in curtea interioara a Rectoratului Universitații „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia. Situația este cu totul aparte…

- Masuri mai dure pentru prevenirea raspandirii infecției cu noul coronavirus la Bacau. Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta a decis ca purtarea maștii de protecție este obligatorie in toate spațiile publice inchise și deschise pe raza intregului județ. In municipiul Bacau, unde rata de infecție…

- Imaginile revoltatoare cu pacientii tinuti pe scaune, ore intregi, in curtea Spitalului Judetean de Urgenta Piatra Neamt nu au ramas fara ecou. Prefectul de Neamt, George Lazar, a declarat ca a solicitat ministrului sanatatii, Nelu Tataru, sa trimita corpul de control la unitatea sanitara din Piatra…

- Daca la Primaria Botoșani lucrurile sunt departe de un deznodamant, la Consiliul Județean sunt practic clarificate. Și nu doar ca președinte al Consiliului Județean, care este cunoscut inca din noaptea alegerilor, ci și in privința componenței plenului CJ.

- In ședința ordinara de Consiliu Local aferenta lunii august, penultima probabil pentru actuala componența de consilieri, unul dintre proiectele care a starnit discuții interminabile a fost privitor la o rectificare de buget la societatea Urban Serv care este condusa de social democratul Bogdan Buhaianu.

- Dupa patru ani in care s-a lucrat la construirea locuințelor pe terenul obținut de Primaria Botoșani de la Ministerul Apararii Naționale (MApN) dar și in paralel la asigurarea utilitaților, toamna aceasta este posibil ca primele chei de garsoniere sau apartamente sa fie inmanate viitorilor chiriași.