Stiri pe aceeasi tema

- In continuare vom vedea de ce sa alegeți brandul de usi Porta Doors de interior și exterior pentru casa sau apartamentul dumneavoastra. Vom vedea o scurta prezentare a brandului, apoi a categoriilor de produse și doar cateva dintre multele avantaje ale alegerii ușilor produse de acest producator. De…

- Studiul, publicat in revista Nature Geoscience, a analizat undele seismice care trec prin nucleul Pamantului inca din anii 1960, pentru a afla viteza cu care se rotește miezul plantei, scrie CNN . Yi Yang, cercetator asociat la Universitatea Peking, și Xiaodong Song, profesor catedra la Universitatea…

- Daniadoors, lider de piața in municipiul Radauți prezinta clienților o colecție impresionanta de uși de interior, dar și de exterior, calitate superioara fabricate din lemn masiv, MDF și din lemn stratificat, disponibile in stoc, dar și pe comanda cu o garanție de 2 ani.Danuț Horandau, tanar ...

- ”Paralela 45 estimeaza ca 2023 va fi anul revenirii calatoriilor in ritmul din 2019, dupa ce in 2022 romanii au calatorit fara restrictii peste tot in lume. Agentia a inregistrat 80% din volumul de vanzari din 2019, de 60 de milioane de euro, si estimeaza pentru 2023 cresteri de 25-35% pentru destinatiile…

- Se dau salarii de 5.000 de lei fara facultate pentru cei care vor ajunge sa se angajeze intr-un anumit loc din Romania. Așadar, care este compania care are urgent nevoie de angajati, vedeți in randurile de mai jos. Se ofera locuri de munca pe bani mulți in București. Unde sa te adrezi Sunt locuri de…

- Economia Romaniei ar urma sa depașeasca in acest an economiile statelor vecine care stagneaza, ajutata de fondurile UE, o moneda stabila și de investițiile straine, stimulate in parte și de relocarea activitaților din Rusia și Ucraina. Fondul Monetar Internațional se așteapta ca economia Romaniei sa…

- Este important ca la intrarea in fiecare cladire sa ai posibilitatea de a-ți curața picioarele, astfel incat spațiul interior sa poata fi mai curat, iar intreținerea curațeniei sa se realizeze cu mai multa ușurința. In acest sens, utilizarea unor covorașe profesionale pentru exterior, dar și a celor…

- Keywords, furnizor de servicii tehnice și creative pentru industria globala de jocuri video, deschide un studio in București și are in plan sa angajeze peste 1000 de specialiști in primii cinci ani de activitate.