- Spitalul Judetean de Urgenta (SJU) Baia Mare a restrictionat sever accesul in spital al apartinatorilor pacientilor internati, fapt determinat de actualul context epidemiologic generat de infectiile cu COVID-19 in randul populatiei, a precizat, joi, administratia unitatii medicale, pe pagina de Facebook.Potrivit…

- Politia din Spania foloseste drone echipate cu difuzoare pentru a-si avertiza cetatenii sa ramana in case. Dronele au aparut prima oara in capitala Madrid, scrie Business Insider. Prin intermediul lor, Politia le-a cerut si oamenilor aflati pe strazi si in alte locuri publice sa mearga acasa.…

- Dominic Samuel Fritz, candidatul USR-PLUS la Primaria Timișoara, a reacționat, pe pagina sa de Facebook, dupa ce președintele Iohannis a decretat, pentru urmatoarele 30 de zile, stare de urgența in Romania. Astfel, useristul cere Primariei Timișoara, dar și Consiliului Județean Timiș sa prezinte cum…

- Senatorul Vergil Chitac comenta ironic, in urma cu o zi, zvonurile potrivit carora ar fi infectat cu virusul COVID-19. Astazi, dupa ce testul a iesit pozitiv, parlamentarul nu a avut nici macar bunul simt sa isi ceara scuze pentru ca a pus in pericol tot Parlamentul, Guvernul si pe jurnalistii care…

- Poti alege in liniste, platesti cu cardul, nu mai stai la coada, nu mai tragi de plase si (foarte important!) reduci riscul de a intra in contact cu un posibil purtator de coronavirus, asimptomatic sau in perioada de incubatie. Cumparaturile online reprezinta o varianta pe care merita sa o…

- Serghei Mizil nu are mila de romanii din Italia. Intr-un videoclip postat pe contul sau de Facebook, acesta a dat de pamant cu cei care sunt speriati de coronavirus. Cu un pahar de bautura infata, Serghei Mizil a pus tunurile pe romanii din Diaspora, dar si pe presedinteleRomaniei, Klaus Iohannis.…

- Mara Coman face anuntul in speranta ca romanii care se afla in Italia sa ramana acolo, daca vin acasa risca sa infecteze persoanele dragi. "Sunt ingrozita. M-a sunat acum o prietena care e in Milano sa-mi spuna cum un sfert din romanii care stateau in blocul ei au fugit aseara - pentru…

- Tarile Uniunii Europene sunt gata sa foloseasca toate instrumentele si resursele fiscale in acest context economic complicat, determinat de epidemia de coronavirus, potrivit ministrului interimar al finantelor, Florin Citu. "Acum am terminat teleconferinta cu toti ministrii de finante…