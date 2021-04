USAMV Iași gestionează un fond de vânătoare de 18.450 hectare în localitatea Frasin, județul Suceava Studenții desfașoara activitațile practice din cadrul disciplinelor ”Managementul valorificarii faunei cinegetice” și ”Cinegetica”. Construirea instalațiilor vanatorești (observatoare, hranitori, sararii), administrare de hrana complementara și sare, igienizarea și realizarea unor poteci de vanatoare, exerciții practice in poligon, acțiuni balistice sunt cateva dintre activitațile realizate de catre studenții USAMV Iași, in cadrul ultimei deplasari in teren. Baza didactica și de cercetare de la Frasin, reprezinta una dintre componentele importante pentru procesul de instruire practica a studenților… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol si foto: 7est.ro

